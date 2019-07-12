НСЖУ вимагає швидкого розслідування нападів на журналістів

Журналістська спільнота вимагає від правоохоронних органів оперативного розслідування нападів на журналістів в Україні та покарання винних.

Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на прес-конференції в Харкові щодо забезпечення захисту журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Склалася тривожна ситуація щодо захисту журналістів під час виконання професійних обов’язків, тому важливішим стає питання не тільки оперативного розслідування фактів нападу на журналістів, але й своєчасного покарання винних. За даними моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів-2019", який ми проводимо, з початку року зафіксовано 36 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів, у тому числі в Києві та Київській області, Одесі та Одеській області, у Черкасах, де від отриманих в результаті нападу травм загинув журналіст Вадим Комаров, та у Харкові, де 35 днів тому по-звірячому побили оператора служби новин "Вісті" Вадима Макарюка, який досі у лікарні”, - сказав Томіленко.

У Харкові презентували результати моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів — 2019»/ Фото: В'ячеслав Мадієвський

Тому, як наголосив голова НСЖУ, журналістська спільнота закликає поліцію та прокуратуру публічно звітувати про хід розслідування нападів. Тако, за його словами, НСЖУ вимагає провести спеціальні парламентські слухання з приводу нападу на журналістів.

Томіленко також зазначив, що завдяки журналістській солідарності увагу на факт побиття оператора у Харкові вже звернули міжнародні інституції: "Учора Європейська федерація журналістів внесла надану нами інформацію щодо нападу на Вадима Макарюка до спеціальної платформи Ради Європи з питань захисту журналістів. Це офіційний дипломатичний інструмент контролю, і тому наш уряд має доповідати у Страсбург щодо розсліду цього інциденту", - додав він.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо журналістської солідарності на місцях, Томіленко сказав: "Треба розповідати про кожен факт нападу на журналістів, організовувати адресні акції підтримки жертв безкарності, вимагати активізації дій слідчих та прокуратури, посилаючись на зацікавленість суспільства в розгляді таких справ, підтримувати жертв російської агресії, включаючи незаконно засудженого в Росії власкора Укрінформу Романа Сущенка, а також інших - Миколу Семену, який не може виїхати з Криму на лікування, Станіслава Асеєва в окупованому Донецьку... Всі журналісти мають постійно висвітлювати ці теми, бо це виклик кожного дня".

За словами присутньої на прес-конференції начальниці відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Олени Баранник, поліція вже встановила четвертого учасника конфлікту 7 червня на ринку "Барабашово" у Харкові, де був побитий оператор служби новин "Вісті" Вадим Макарюк. "Троє інших підозрюваних чекають суду під цілодобовим домашнім арештом. Розслідування - на контролі керівництва поліції Харківщини", - сказала Баранник.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня на ринку «Барабашово» в Харкові Макарюк знімав сюжет про майнові спори підприємців. Під час конфлікту сталася масова бійка, під час якої невідомі побили телеоператора: залили очі газом, розбили обличчя і камеру та витягли з неї карту пам’яті з відзнятим матеріалом. На відео свідків видно, як невідомий стріляє у бік оператора. Постраждалий був госпіталізований у міську лікарню швидкої допомоги. Зараз він перебуває у Харківській обласній лікарні.