У Києві побили ветерана АТО через зауваження щодо порушення ПДР

Колишнього гравця молодіжної збірної по хокею і ветерана АТО Миколу Ворошнова побили за зауваження про порушення правил дорожнього руху.

Про це Ворошнов заявив на своїй сторінці в Facebook.

Він їхав головною дорогою на Березняках перед виїздом на Дарницький міст, коли його підрізали на чорній машині (Porsche Cayenne або Range Rover, номерний знак - 7747, літер не запам'ятав).

"Почав сигналити йому показуючи цим своє незадоволення подібною поведінкою на дорозі. Підрізало мене авто загальмувало, з нього вискочили двоє. Водій — представницької зовнішності, з депутатським значком на вилозі піджака, а з пасажирського місця — охоронець в плащі з "вухом", який відразу "позначив" наявність вогнепальної зброї", - повідомив ветеран АТО.

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Під час словесної перепалки поруч зупинилася ще одна машина, в якій знаходилися двоє чоловіків.

"І тут як початок мені "прилітати" з різних сторін. Точно так само, прям "в ціль". Добре що встояв на ногах, тому що ці могли б почати "піднімати" з носка... здається, на мій превеликий сором, я навіть не відповів", але це не точно... Добрих стусанів отримав. Давно так не відгрібати. Прямо ностальгія. Повно "юшки", половинка зуба, ну і розвалили трохи губи, особливо зсередини", - уточнив Ворошнов.

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"Десь з годину просидів на сайті Верховної ради, намагаючись знайти "знайому" пику. Так шо б "це точно він" - ні, нічого. Я взагалі обличчя погано запам'ятовую, а тут ще й по голові били", - зазначив Ворошнов.

Він також висловив подяку дівчині-водієві, яка дала чистої води, і попросив очевидців події зв'язатися з ним.