Генпрокурор порушив справу проти Киви за побиття відвідувача ресторану

Генпрокурор порушив справу проти Киви за побиття відвідувача ресторану

Укрінформ
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом України Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

Про це повідомляє Офіс генпрокуроа у Telegram.

"У середу, 22 січня 2019 року, генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя", - йдеться в повідомленні.

Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Читайте також: Кива заявив, що на нього напали у ресторані на Хрещатику

У відомстві нагадали, що відповідно до законодавства відкрити провадження щодо народного депутата України може виключно генеральний прокурор.

Як повідомлялося, бійка за участю народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - за життя" Іллі Киви сталася у ресторані на вулиці Хрещатик близько 12-ї години 22 січня.

На оприлюдненому деякими ЗМІ відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б’є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Киві удар в обличчя.

Водночас сам Кива заявив, що на нього напали у ресторані."Чоловік, який напав на мене в ресторані "Мокко", поводився неадекватно і вигукував нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити триматися пристойно, і він завдав удар", - стверджує Кива.

За даними ЗМІ, відвідувачем ресторану, з яким була бійка, виявився ветеран АТО Михайло Майнман.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-