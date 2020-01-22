Генпрокурор порушив справу проти Киви за побиття відвідувача ресторану

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом України Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

Про це повідомляє Офіс генпрокуроа у Telegram.

"У середу, 22 січня 2019 року, генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя", - йдеться в повідомленні.

Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

У відомстві нагадали, що відповідно до законодавства відкрити провадження щодо народного депутата України може виключно генеральний прокурор.

Як повідомлялося, бійка за участю народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - за життя" Іллі Киви сталася у ресторані на вулиці Хрещатик близько 12-ї години 22 січня.

На оприлюдненому деякими ЗМІ відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б’є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Киві удар в обличчя.

Водночас сам Кива заявив, що на нього напали у ресторані."Чоловік, який напав на мене в ресторані "Мокко", поводився неадекватно і вигукував нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити триматися пристойно, і він завдав удар", - стверджує Кива.

За даними ЗМІ, відвідувачем ресторану, з яким була бійка, виявився ветеран АТО Михайло Майнман.