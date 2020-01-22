Кива заявив, що на нього напали у ресторані на Хрещатику

Народний депутат Ілля Кива заявив, що на нього напали в ресторані "Мокко", який розташований на вулиці Хрещатик.

Про це Ківа написав у Facebook.

"Щоб уникнути поширення фейків і міфів, я хочу заявити про свою позицію та пролити світло на ситуацію. Чоловік, який напав на мене в ресторані "Мокко", поводився неадекватно і вигукував нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити триматися пристойно, і він завдав удар", - повідомив Кива.

Він додав, що "цій поведінці й вчинку раніше передували загрози в мережі, як в особистому листуванні, так і публічно".

"Це системні дії проти мене, як опозиційного політика, які почалися ще пів року тому. За результатом інциденту була викликана поліція і складено протокол, зняті побої", - переконаний депутат.

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Як повідомлялося, у поліції підтвердили, що в середу на вулиці Хрещатик було скоєно напад на народного депутата.