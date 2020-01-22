У столичному ресторані сталася бійка за участю народного депутата

“Підтверджуємо (інформацію - ред.)”, - зазначили у пресслужбі.

Водночас імені постраждалого народного депутата у поліції не повідомили, пообіцявши надати деталі згодом.

Пізніше пресслужба поліції поінформувала, що до поліції звернувся із заявою про отримання тілесних ушкоджень сам народний депутат. На місце події працював екіпаж патрульних та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. У ресторані між заявником та його знайомим стався словесний конфлікт, у результаті якого виникла короткотривала бійка. Нардепу надано медичну допомогу без госпіталізації. Наразі правоохоронці проводять заходи для встановлення місцезнаходження іншого учасника інциденту, котрий із місця події поїхав автомобілем.

Водночас, як повідомляє "Київ Оперативний", учасником бійки був народний депутат Ілля Кива.

У свою чергу, сам Кива заявив, що на нього напали у ресторані Mocco, який розташований на вулиці Хрещатик.

Подія належним чином зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на вулиці Хрещатик у середу, 22 січня, невідомі побили народного депутата і втекли.