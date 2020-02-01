У Вінниці троє молодиків зірвали тренінг для журналістів

У Вінниці 1 лютого зірвали тренінг для журналістів, який проходив у готелі "Поділля". Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

"1 лютого троє осіб зайшли до приміщення в готелі "Поділля", де проводився тренінг для журналістів, та вчинили протиправні дії відносно його організаторів, перешкодили проведенню вказаного заходу. Наразі слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розпочате досудове розслідування за ознаками ст. 171 КК України (перешкоджання законній журналістській діяльності) та ч.2 ст.296 КК України (хуліганство)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, за вчинення цих правопорушень законодавством передбачено відповідальність – до 4 років позбавлення волі.

Остаточна правова кваліфікація дій зловмисників буде дана після вивчення наявних відеозаписів протиправних дій, допитів свідків події та проведення ряду інших слідчих дій. Хід слідства взято на контроль керівником ГУ НП у Вінницькій області.

У мережі Інтернет з’явилося відео "Напад радикалів на тренінг для журналістів та журналісток у Вінниці", викладене на YouTube-каналі Gender Z.