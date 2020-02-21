На Полтавщині судитимуть посадовця за зловживання під час ремонту доріг

На Полтавщині судитимуть посадовця за зловживання під час ремонту доріг

Укрінформ
На Полтавщині прокуратура направила до суду справу щодо посадовця Полтавської міськради, який підозрюється у зловживаннях під час ремонту доріг.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування і направив до суду обвинувальний акт стосовно начальника управління Полтавської міськради, який підозрюється у зловживаннях під час ремонту доріг та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець, ймовірно зловживаючи службовим становищем, у 2016 – 2018 роках налагодив схему виведення бюджетних коштів, внаслідок чого територіальній громаді заподіяно пів мільйона гривень шкоди.

За даними правоохоронців, чоловік укладав угоди щодо технагляду за ремонтом доріг з особами, які не мали на це повноважень і завищували обсяги виконаних робіт.

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Також прокурори заявили позов до суду з метою відшкодування збитків, завданих кримінальними правопорушеннями, зазначається у повідомленні.

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