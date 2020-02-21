На Полтавщині судитимуть посадовця за зловживання під час ремонту доріг

На Полтавщині прокуратура направила до суду справу щодо посадовця Полтавської міськради, який підозрюється у зловживаннях під час ремонту доріг.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування і направив до суду обвинувальний акт стосовно начальника управління Полтавської міськради, який підозрюється у зловживаннях під час ремонту доріг та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець, ймовірно зловживаючи службовим становищем, у 2016 – 2018 роках налагодив схему виведення бюджетних коштів, внаслідок чого територіальній громаді заподіяно пів мільйона гривень шкоди.

За даними правоохоронців, чоловік укладав угоди щодо технагляду за ремонтом доріг з особами, які не мали на це повноважень і завищували обсяги виконаних робіт.

Також прокурори заявили позов до суду з метою відшкодування збитків, завданих кримінальними правопорушеннями, зазначається у повідомленні.