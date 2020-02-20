Очільника Житомирської митниці підозрюють у розтраті 700 тисяч - СБУ

Служба безпеки України виявила розтрату бюджетних коштів у розмірі 700 тис. грн, виділених на реконструкцію міждержавного пункту пропуску на Житомирщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Служба безпеки України підозрює виконуючого обов’язки начальника Житомирської митниці Державної фіскальної служби у причетності до розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію міждержавного автомобільного пункту пропуску “Майдан Копищанський”, - йдеться у повідомленні.

За попередньою версією слідства встановлено, що у 2018 році регіональна митниця уклала договір із підрядним підприємством на реконструкцію адміністративних приміщень міжнародного пункту пропуску. За умовами контракту підрядник мав провести демонтаж старих приміщень, після чого виготовити та встановити нові модулі.

Як зазначається, попри те, що фірма не виконала жодного із передбачених договором зобов'язань, очільник митниці підписав акти виконаних робіт та платіжні документи з переведення бюджетних коштів на рахунки комерсантів. Таким чином за неіснуючі підрядні роботи держава сплатила понад 700 тисяч гривень.

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Ініційовані Службою будівельно-технічна та економічна експертизи засвідчили, що приміщення на території пункту пропуску залишилися в аварійному стані і не відповідають загальноприйнятим європейським стандартам.

Наразі в. о. керівнику Житомирської митниці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо його відсторонення від займаної посади та обрання міри запобіжного заходу.