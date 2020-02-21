На Дніпропетровщині цьогоріч планують побудувати найбільше пріоритетних об'єктів

У рамках національної програми «Велике будівництво» в Дніпропетровській області в 2020 році буде реалізовано 102 пріоритетних об'єкти.

Про це радник Прем'єр-міністра України Юрій Голик повідомив в Facebook.

«Дніпропетровська область - лідер цієї програми. Саме тут буде побудовано і реконструйовано найбільшу кількість шкіл, садочків, стадіонів і доріг», - повідомив Голик.

Він пояснив, що передумови таких темпів були закладені в Дніпропетровській ОДА ще «командою Резніченка», до якої належить і він сам.

«Всі процедури - від ідеї, архітектурного втілення, проекту і до всієї бюрократії - були проведені заздалегідь і закладені в програму розвитку інфраструктури регіону на 2017 - 2021 роки. Наприклад, Дніпропетровська область єдина, в якій поданий на затвердження Укравтодору план ремонту доріг О і С (Дорожній фонд) складається з доріг, по кожній з яких вже пройдено всі процедури. Тобто, навесні область будуватиме, а не проводитиме торги», - наголосив Голик.

За його словами, таким чином «навчили окремо взятий державний орган не мислити категоріями бюджетного року, коли чиновники в середині лютого вирішують, що вони будуть робити в поточному році і починають роботи на об'єктах інфраструктури до середини літа, і перетворили всю область на один великий будівельний майданчик».

Він відзначив, що саме цей підхід зараз впроваджується по всій країні.

Згідно з презентацією, викладеною радником, у 2020 році в Дніпропетровській області будуть добудовані і реконструйовані 21 школа, 10 садків, 7 стадіонів, 13 приймальних відділень у лікарнях, 249,55 км доріг, 7 будинків для дітей і сиріт, 19 лікарень і 25 сільських амбулаторій.

Голик побажав удачі в реалізації плану створення нової інфраструктури на Дніпропетровщині та висловив впевненість, що все задумане буде втілено.