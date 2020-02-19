У Миколаєві озброєний чоловік пограбував пошту

У Миколаєві чоловік, погрожуючи зброєю, скоїв розбійний напад на поштове відділення. Поліція просить допомогти встановити особу зловмисника.

Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області, оприлюдненому 19 лютого.

«18 лютого, близько 20:10 до поліції звернувся 32-річний працівник поштового сервісу із заявою про те, що на їхнє відділення скоєно напад. За словами заявника, перед закриттям до поштового відділення увірвався незнайомець, обличчя якого було приховане медичною маскою, а на голові капюшон. Погрожуючи пістолетом, зловмисник заволодів понад 17 тисячами гривень та зник», - заявляють у поліції.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України «Розбій», що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Правоохоронці розшукують нападника та вживають заходів для його затримання. Вони також просять очевидців події надати корисну для слідства інформації.