Всю банду, ватажок якої скоїв смертельну ДТП, залишили у СІЗО

Усі члени банди, лідер якої, втікаючи від поліції, скоїв смертельну ДТП у Дніпрі, залишаються у СІЗО за пред’явленими обвинуваченнями.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Усі шестеро чоловіків затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 4 ст. 187 (розбій). Після проведення судових експертиз зброї буде відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Наразі всі вони знаходяться у Дніпровському СІЗО №4», - повідомили у поліції.

Раніше у Facebook дніпровець Іван Роздайбіда оприлюднив ухвалу Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, згідно з якою суд відпустив з-під варти одного з членів злочинного угруповання під домашній арешт.

«У судовому засіданні встановлено, що Скіпочка О. А., раніше не судимий, і обставин, які б свідчили про те, що він переховувався від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджав кримінальному провадженню або йому повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину, ані слідчою, ані прокурором не наведено. Санкція ч 2 ст 146 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Через це, до Скіпочки О.А. не може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться в ухвалі суду.

У судовому засіданні підозрюваний вину у вчиненні інкримінованого злочину визнав у повному обсязі. Суду він пояснив, що разом з іншими членами групи взяв участь у незаконному позбавленні волі іншого чоловіка, оскільки той, на їх думку, є розповсюджувачем наркотичних речовин. Також він повідомив, що не був за кермом автомобіля, що скоїв наїзд на пішоходів.

Відомо, що Скіпочка має посвідчення учасника бойових дій, що було видане МВС у 2015 році. У нього дружина і півторарічна дитина.

Однак, як пояснили в поліції, він лишається затриманим за ст. 208, яка передбачає затримання уповноваженою службовою особою, яка має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 16 лютого члени групи викрали 30-річного чоловіка та погрожуючи зброєю вимагали 20 тис. доларів. На перехресті потерпілий помітив автомобіль патрульної поліції та почав кричати про допомогу. В ході переслідування лідер групи, керуючи викраденим автомобілем Audi, скоїв наїзд на трьох людей. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один чоловік загинув на місці. За життя його дочки, яка отримала численні переломи, борються медики.

Автомобіль зі зловмисниками затримали на місці дорожньо-транспортної пригоди. Загалом до злочинного угруповання входило 6 осіб.