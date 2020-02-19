Тернопільська облрада терміново зібралася через імовірне прибуття евакуйованих з Китаю

У Тернополі розпочалося позачергове засідання ХІІІ сесії обласної ради, викликане напруженою ситуацією, що склалася в області через можливе прибуття сюди евакуйованих із Китаю.

Напередодні розпорядження про проведення сесії підписав голова облради Віктор Овчарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Враховуючи пропозицію уповноважених представників депутатських фракцій в обласній раді, на розгляд тринадцятої сесії винести питання "Про напружену ситуацію, що складається в Тернопільській області через інформацію, яка набула поширення 17 лютого 2020 року, стосовно намірів уряду України розмістити на території області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії "Медобори" близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю", - йдеться, зокрема, у розпорядженні голови обласної ради.

Як повідомляло агентство, напередодні понад тисячу мешканців Микулинецької громади провели віче, на якому люди одноголосно висловилися проти імовірного поселення евакуйованих з Китаю в селі Конопківка, де розташований санаторій.

За рішенням громади, на дорозі у село Конопківку введено цілодобове чергування місцевих жителів задля недопущення транспортування сюди евакуйованих із Китаю.