Евакуація з Китаю: Тернопільська облрада збирає термінове засідання

Евакуація з Китаю: Тернопільська облрада збирає термінове засідання

Укрінформ
Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук підписав розпорядження щодо проведення завтра, 19 лютого, сесії обласної ради в зв'язку з напруженою ситуацією в області через можливе прибуття сюди евакуйованих із Китаю.

Про це повідомляє пресслужба облради.

«Враховуючи пропозицію уповноважених представників депутатських фракцій в обласній раді, на розгляд тринадцятої сесії винести питання «Про напружену ситуацію, що складається в Тернопільській області через інформацію, яка набула поширення 17 лютого 2020 року, стосовно намірів уряду України розмістити на території області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії «Медобори» близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю», - йдеться у розпорядженні голови обласної ради.

Зазначається, що початок сесії запланований на 11 годину 19 лютого.

Читайте також: На Тернопільщині облаштовують блокпости, аби не пропустити евакуйованих з Китаю

Як повідомляло агентство, понад тисячу мешканців Микулинецької громади провели сьогодні віче, на якому люди одноголосно висловилися проти розташування евакуйованих з Китаю в селі Конопківка, де знаходиться санаторій "Медобори". На дорозі у село введено цілодобове чергування місцевих жителів задля недопущення транспортування сюди евакуйованих із Китаю. Відповідне звернення громади направлено в облдержадміністрацію, обласну раду, Президенту Укрїни, головам Верховної Ради та Кабміну.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-