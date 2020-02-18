Евакуація з Китаю: Тернопільська облрада збирає термінове засідання

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук підписав розпорядження щодо проведення завтра, 19 лютого, сесії обласної ради в зв'язку з напруженою ситуацією в області через можливе прибуття сюди евакуйованих із Китаю.

Про це повідомляє пресслужба облради.

«Враховуючи пропозицію уповноважених представників депутатських фракцій в обласній раді, на розгляд тринадцятої сесії винести питання «Про напружену ситуацію, що складається в Тернопільській області через інформацію, яка набула поширення 17 лютого 2020 року, стосовно намірів уряду України розмістити на території області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії «Медобори» близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю», - йдеться у розпорядженні голови обласної ради.

Зазначається, що початок сесії запланований на 11 годину 19 лютого.

Як повідомляло агентство, понад тисячу мешканців Микулинецької громади провели сьогодні віче, на якому люди одноголосно висловилися проти розташування евакуйованих з Китаю в селі Конопківка, де знаходиться санаторій "Медобори". На дорозі у село введено цілодобове чергування місцевих жителів задля недопущення транспортування сюди евакуйованих із Китаю. Відповідне звернення громади направлено в облдержадміністрацію, обласну раду, Президенту Укрїни, головам Верховної Ради та Кабміну.