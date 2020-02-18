Одеса виділила 1,6 мільйона для закупівлі препаратів на випадок коронавірусу

В Одесі вживають запобіжних заходів на випадок поширення коронавірусу COVID-19 та діагностування захворювання у людей, що можуть найближчими днями прибути на територію області.

На закупівлю необхідних препаратів та матеріалів з міського бюджету виділено понад 1,6 млн грн. Про це розповіли 18 лютого на брифінгу завідувач відділу Департаменту охорони здоров’я міськради Віктор Бакал і головлікар Одеської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фахівці мережі лікувальних закладів Одеси готуються до діагностування та надання медичної допомоги людям, в яких можуть виявлені ознаки інфікування коронавірусом COVID-19. Виділено з міськбюджету понад 1 мільйон 600 тисяч гривень для невідкладної закупівлі необхідних медичних матеріалів і препаратів, згідно з розпорядженням МОЗ №185", - зазначив Бакал.

За його словами, базовим медзакладом для діагностування і лікування осіб, у яких можуть бути виявлені ознаки інфікування коронавірусом, визначено міську інфекційну лікарню.

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Головний лікар цього закладу Лаврюкова уточнила, що "лікарня має боксоване відділення на 65 ліжок, де можна розмістити людей із сигнальними ознаками інфікування коронавірусом. Усього в медзакладі 420 ліжок, в тому числі може бути госпіталізовано 205 пацієнтів у дитячому відділенні лікарні".

В інфекційній лікарні є також окремі приміщення у боксованому відділенні для ізоляції та обсервації пацієнтів, а також реанімаційне відділення для надання допомоги тяжкохворим. Ці приміщення оснащені спеціальною системою вентиляції, а персонал боксованого відділення забезпечений захисним протичумним спецодягом і комбінезонами, додала головлікар.

За словами Лаврюкової, 14 лютого персонал стаціонару також отримав захисні окуляри, респіратори, спеціальні медичні маски та інші засоби індивідуального захисту, що входять до так заного "комплекту №5" - з урахуванням того, що коронавірус може передаватися передусім повітряно-капельним шляхом.

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Лаврюкова наголосила, що відібрані медперсоналом лікарні матеріали і зразки, підозрілі на зараженість, будуть відразу ж передавати для досліджень до столичної вірусологічної лабораторії, оснащеної новітньою апаратурою і та забезпечної відповідними тест-системами.

Організатори брифінгу також додали, що людей, які можуть бути потенційними пацієнтами інфекційної лікарні, спершу можуть направити до окремих медико-оздоровчих закладів Одещини.