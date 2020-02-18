На Чернігівщині визначили базові лікарні для боротьби з коронавірусом

На Чернігівщині базовими закладами для боротьби з коронавірусом - у разі його появи - визначено Чернігівську міську лікарню №2 та обласну дитячу лікарню.

Про це за підсумками засідання міжвідомчого оперативного штабу з протидії епідеміологічній загрозі повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Визначені заклади для госпіталізації осіб з підозрою на захворювання - на базі Чернігівської міської лікарні № 2 та обласної дитячої лікарні, а також спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги для надання допомоги особам із виявленою недугою", - йдеться у повідомленні.

На обласному рівні затверджено План протиепідемічних заходів щодо недопущення занесення та поширення випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом (2019-nCoV). Наразі він відпрацьовується.

Як повідомлялося, станом на 18 лютого у світі зареєстровано 73 тис. 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 - летальні. Одужало вже 12 тис. 842 особи.