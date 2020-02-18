На лайнері Diamond Princess - 88 нових заражених коронавірусом

На круїзному лайнері Diamond Princess, що стоїть у Японії, зафіксували 88 нових випадків зараження коронавірусом COVID-2019.

Про це заявили в міністерстві охорони здоров'я Японії у середу, повідомляє кореспондент CNA Мічіо Ішіда у Twitter.

«Міністерство охорони здоров'я Японії повідомляє про ще 88 осіб на Diamond Princess, які отримали позитивний результат тесту на коронавірус COVID19. Серед них у 65 не проявлялися симптоми», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна кількість випадків заражених коронавірусом на кораблі сягнула 542.

Як повідомлялося, на борту Diamond Princess, який стоїть на карантині, перебували близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, у тому числі 25 українців. Наразі відомо про двох українців, у яких підтверджено інфікування коронавірусом COVID-2019.

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Судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня та повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня у Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою.

На судні діє карантин, що має тривати до 19 лютого, пасажири Diamond Princess, у яких під час тестування не було виявлено зараження коронавірусом (COVID-19), зможуть залишити круїзний лайнер.

Станом на 18 лютого 2020 року у світі зареєстровано 73 тис. 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 - летальні. Одужало вже 12 тис. 842 особи.

Фото: Kyodo News/Getty Images