Не заражені коронавірусом пасажири Diamond Princess залишать лайнер за кілька днів

Пасажири Diamond Princess, у яких під час тестування не було виявлено зараження коронавірусом (COVID-19), зможуть залишити круїзний лайнер з середи.

Про це повідомляє The Japan Times із посиланням на міністра МОЗ Яонії Кацунобу Като.

«Усім пасажирам, хто отримав негативний результат на наявність в організмі вірусу COVID-19, буде дозволено залишити (Diamond Princess — ред.) вже починаючи з середи», - йдеться у повідомленні.

Решта пасажирів, у яких було підтверджено наявність вірусу, будуть госпіталізовані.

Схожі заходи також стосуються членів екіпажу.

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Нині в Японії було зафіксовано 520 випадків зараження коронавірусом, 454 із яких це пасажири Diamond Princess.

Як повідомлялося, на борту лайнера Diamond Princess, який зараз стоїть на карантині, перебували близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, у тому числі, 25 українців. Наразі відомо про двох українців, у яких підтвердили інфікування коронавірусом COVID-2019.

Станом на 18 лютого 2020 року у світі зареєстровано 73 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 873 - летальні. Одужало вже 12 842 осіб.