Кабмін склав показники ефективності для рейтингу голів ОДА

У Кабінеті міністрів склали ключові показники ефективності (KPI) для оцінки голів облдержадміністрацій і формування щоквартального рейтингу.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив у Facebook.

"Ділюсь з вами KPI, які ми склали для оцінки голів обладміністрацій. З цих KPI ми будемо щокварталу складати рейтинг та прив’язувати до нього систему мотивації", - написав він.

Міністр додав, що показники сформулювали таким чином , щоб усі регіони могли “змагатися” між собою: "Зазвичай ми прив’язуємось до темпу приросту. Це дозволяє порівнювати між собою регіони різних розмірів та різних ступенів розвитку".

Дубілет зауважив, що в показники включили лише ті, на які очільники ОДА мають безпосередній вплив: "Показники мають постійно оновлюватись на невеликий відсоток. З одного боку, якісь завдання можуть ставати менш актуальними, з іншого боку, система має бути сталою".

Міністр опублікував такий перелік показників:

- Кількість дітей віком від трьох до п’яти років, охоплених дошкільною освітою

- Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням

- Розширення мережі опорних закладів загальної середньої освіти

- Організація підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти шкільним автобусом

- Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких влаштували до сімейних форм виховання

- Кількість укладених декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу

- Автономізація закладів охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги

- Забезпечення комп’ютеризації та реєстрації в електронній системі охорони здоров’я закладів охорони здоров’я

- Рівень охоплення щепленнями

- Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію

- Забезпечення прийняття в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва комунальної форми власності, проєктний строк реалізації яких перевищено на три та більше років.

Також до переліку входить: охоплення території області спроможними територіальними громадами, які мають високий та середній рівень спроможності; сумарна потужність альтернативних джерел енергії (електричної та теплової); рівень інвентаризації земель регіону державної та комунальної власності; виконання бюджетної програми “Державний фонд регіонального розвитку”; рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на одну особу наявного населення станом на 1 січня попереднього року; рівень виконання доходів загального фонду зведеного бюджету області; обсяг доходів зведеного бюджету області; обсяг капітальних видатків зведеного бюджету області; рівень надходження плати за землю (земельного податку та орендної плати); вартість закупівель в електронній системі закупівель; відкриті торги, які належать до сфери їх управління: прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Крім того, Дубілет зауважив, що перше підбиття підсумків буде за результатами першого кварталу.