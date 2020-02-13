В усіх областях відкриють офіси євроінтеграції - Кулеба

В усіх областях України буде створено офіси європейської інтеграції - перший, пілотний, офіс з’явиться в Херсоні вже у травні цього року, а у 2021 – у Харкові.

Про це сказав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час робочої поїздки до Харкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми в цьому році створимо один офіс і промоніторимо як він буде працювати. Це офіс в Херсоні, там планують відкрити його вже в травні. Відповідно, до кінця року будемо відшліфовувати його роботу і закладати законодавчі та фінансові зміни на наступні роки. І думаю, що в наступному році повернемося до Харкова для того, щоб відкривати разом офіс європейської інтеграції», - сказав Кулеба.

За словами віцепрем’єр-міністра, офіси створять для залучення інвестицій і впровадження європейських цінностей на рівні регіонів, проведення тренінгів для керівників ОТГ щодо розвитку програм із Європейським Союзом.

«Кінцевим підсумком цього є забезпечення синхронізованого курсу України на європейську інтеграцію, щоб цим займалися не тільки в столиці, а й на рівні регіонів. Щоб кожен громадянин відчував конкретні переваги і користь від європейської інтеграції, яка дозволяє підвищувати якість життя людей і створювати правильні, добрі умови для бізнесу», - зазначив Кулеба.

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Харків стане другим містом, де відкриється офіс євроінтеграції. Кулеба відзначив, що регіон має позитивну динаміку з експорту до Європейського Союзу.

Так, за даними голови Харківської облради Сергія Чернова, озвученими під час наради під головуванням Дмитра Кулеби, на країни ЄС припадає вже 30% зовнішньої торгівлі Харківщини, 19% - імпорт до Росії та 52% - імпорт до інших країн.