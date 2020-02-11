Єврокомісар Варгеї у Києві обговорив імплементацію Угоди про асоціацію
Про це Варгеї повідомив у Twitter.
"Розпочав візит в Україну з гарного обміну думками з віцепрем'єр-міністром Дмитром Кулебою щодо прогресу порядку денного реформ та імплементації нашої Угоди про асоціацію", - написав Варгеї.
Starting my visit to #Ukraine with a good exchange of views with Deputy Prime Minister @DmytroKuleba on the reform agenda progress and implementation of our Association Agreement. We need to work together to move Ukraine’s economy forward & bring it closer to that in the #EU. pic.twitter.com/DqjSGNqm5q— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 11, 2020
Єврокомісар додав, що потрібно працювати разом, щоб рухати економіку України вперед та наближати її до ЄС.
Кулеба у свою чергу подякував Оліверу Варгеї за дуже змістовну дискусію.
"Я впевнений, що Україна і ЄС рухаються вперед разом", - написав він у Twitter.
Як повідомлялося, єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї 11-12 лютого перебуває з візитом в Україні.
Фото: Oliver Varhelyi, Twitter