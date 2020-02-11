Єврокомісар Варгеї у Києві обговорив імплементацію Угоди про асоціацію

Єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї розпочав програму візиту в Україну із обговорення імплементації Угоди про асоціацію з ЄС з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою.

Про це Варгеї повідомив у Twitter.

"Розпочав візит в Україну з гарного обміну думками з віцепрем'єр-міністром Дмитром Кулебою щодо прогресу порядку денного реформ та імплементації нашої Угоди про асоціацію", - написав Варгеї.

Starting my visit to #Ukraine with a good exchange of views with Deputy Prime Minister @DmytroKuleba on the reform agenda progress and implementation of our Association Agreement. We need to work together to move Ukraine’s economy forward & bring it closer to that in the #EU. pic.twitter.com/DqjSGNqm5q — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 11, 2020

Єврокомісар додав, що потрібно працювати разом, щоб рухати економіку України вперед та наближати її до ЄС.

Кулеба у свою чергу подякував Оліверу Варгеї за дуже змістовну дискусію.

"Я впевнений, що Україна і ЄС рухаються вперед разом", - написав він у Twitter.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї 11-12 лютого перебуває з візитом в Україні.

Фото: Oliver Varhelyi, Twitter