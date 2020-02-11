У Вінниці у вівторок мешканці трьох районів, які мітингували під ОДА з вимогою надати місцевим райлікарням статус опорних, перекрили рух у центрі міста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Жителі трьох районів перекрили рух в центрі Вінниці / Фото: Олександр Лапін. Укрінформ

У вівторок у Вінниці жителі Шаргородського, Немирівського та Барського районів, які мітингували під ОДА з вимогою надати місцевим райлікарням статус опорних, перекрили рух транспорту на вул. Соборній, безперервно рухаючись пішохідним переходом.

Вони скандують «Дайте людям жити!» та «Виходьте до народу!».

«Вимога одна: ми проти надання нашим лікарням статусу закладів планового лікування, а не опорних. Бо це означає, що позакривають пологові відділення, хірургію, реанімацію, наприклад. Люди залишаться без роботи, а населенню доведеться їхати, щоб отримати цю допомогу, з Немирова, наприклад, аж у Вінницю. Це попри те, що ми на магістральному шляху, до нас привозять багато травм. І наша лікарня за показниками друга в області», - наголосила одна з учасниць пікету – медсестра з Немирова, яка представилась Зоєю Федорівною.

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Участь у мітингу беруть близько 200 осіб, серед яких місцеві жителі та працівники лікарень.

Вони тримають гасла, на яких містяться написи про непрозорість формування переліку лікарень, які стануть опорними, та нехтування інтересами та думкою жителів області і колективів районних лікарень.

Кабінет міністрів України 15 січня прийняв розпорядження «Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року». На Вінниччині таких закладів буде 10: Вінницька міська клінічна лікарня швидкої допомоги, Могилів-Подільська та Бершадська окружні лікарня інтенсивного лікування, а також Козятинська, Жмеринська, Тульчинська, Хмільницька, Калинівська, Гайсинська і Ямпільська центральні районні лікарні.

Опорні лікарні отримають гарантоване державне фінансування до 2023 року, інші фінансуватимуться відповідно до наданих медичних послуг. Шлях до такої лікарні не повинен перевищувати 1 годину. Такі заклади мають надавати невідкладну медичну допомогу цілодобово за всіма напрямками, визначеними для лікарень І та ІІ рівнів.

До переліку включено заклади охорони здоров’я, що відповідають вимогам або можуть бути підвищеними до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого (обслуговує не менше 120 тис. осіб, відповідно до затвердженої Методології, вимога до лікарні з акушерської допомоги — не менше 400 пологів на рік, хірургія — 1000 операцій, допомога ортопедо-травматології, неврології, педіатрії, терапії) або другого рівня (обслуговує не менше 200 тис. осіб, тут проходить не менше 800 пологів на рік, 1000 операцій, крім вказаних вище, включається більше вузькоспеціалізованих послуг: терапевтичних — гастроентерологія, нефрологія і т.п.; психіатрія; інфекційні захворювання; педіатричних — неонатальна допомога, дитяча хірургія і т.п).