У Запорізькій області зареєстрували третій летальний випадок від грипу

У Запоріжжі від ускладнень грипу померла жінка. Це вже третій летальний випадок від грипу з початку епідсезону в області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила лікар-епідеміолог ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" Любов Акчуріна.

“У жінки, мешканки Запоріжжя, під час обстеження медики діагностували грип типу А. Жінка мала також велику кількість хронічних захворювань. До лікарні вона потрапила вже у важкому стані”, - зазначила лікар-епідеміолог.

За її словами, жінка звернулась до медиків 26 січня, грип діагностували — 28 січня, а померла вона 5 лютого.

У лабораторному центрі зазначили, что в області триває вакцинація проти грипу. З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 21154 осіб, за останній тиждень щеплено 16 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Запорізькій області від ускладнені грипу померла вагітна жінка, дитину медикам вдалось врятувати.

Нагадаємо, в Запоріжжі та Мелітополі в школах карантин продовжили до 14 лютого, у Бердянську заняття призупинені до 12 лютого включно.