На Рівненщині епідпоріг із грипу та ГРВІ перевищений на 51%

У Рівненській області епідемічний поріг із грипу та ГРВІ перевищений на 51%, за тиждень госпіталізували майже 450 хворих, із них більшість - діти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

«На Рівненщині продовжує зростати кількість хворих на грип та інші гострі респіраторні інфекції. В області захворіло вже понад 141 тис. осіб, із них понад 70% - діти. Показник захворюваності на 51 відсоток вище порогового рівня. Впродовж тижня було госпіталізовано 449 хворих, із них 295 дітей», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється. що у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії з важким перебігом пневмонії перебувають 12 хворих, у яких виявлено грип А.

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Перевищення епідемічного порогу зафіксовано у всіх районах області. Найвища захворюваність спостерігається у Зарічненському, Радивилівському та Костопільському районах.

У зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації з грипу та інших ГРВІ припинений навчальний процес у понад 460 школах області.