Кабмін затвердив перелік опорних лікарень в усіх регіонах країни

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Перелік опорних закладів визначений на основі відповідної Методики формування мережі робочою групою, яка була сформована МОЗ України за участю представників Національної служби здоров’я України, Міністерства розвитку громад та територій України, представників проєкту USAID"Підтримка реформи охорони здоров’я" та обласних державних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

Однією з головних умов формування переліку стала доступність закладів для пацієнтів. Шлях до лікарні не повинен перевищувати 1 годину.

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До переліку включено заклади охорони здоров’я, що відповідають вимогам або можуть бути підвищеними до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого або другого рівня, що забезпечуватимуть:

безпечність медичної допомоги на основі доказової медицини;

своєчасність доступу до медичної допомоги;

економічну ефективність, яка полягає у забезпеченні максимально можливої якості медичної допомоги за умови раціонального та ощадливого використання ресурсів.

Ці заклади матимуть належне робоче навантаження та забезпечать належний рівень безпеки пацієнта.