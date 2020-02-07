Медики перевіряють екіпажі суден у порту Одеси, щоб не завезли коронавірус

В Одеському морпорту обладнали карантинні причали, де фахівці санітарно-карантинного відділу здійснюють температурний скринінг і ознайомлюються з анкетами кожного члена екіпажу.

Про це повідомляє пресслужба порту.

"В умовах загрози поширення коронавірусу 2019-nCoV лікарі-епідеміологи санітарно-карантинного відділу в Одеському порту вже здійснили медичний (санітарний) огляд членів екіпажу на 25 морських суднах, що здійснюють міжнародні перевезення", - йдеться у повідомленні.

Днями, зокрема, "до причалу №42 у Хлібній гавані пришвартувався контейнеровоз під прапором Гонконгу. Судно прибуло до Одеси після заходу до портів Китаю. Одразу після швартування на контейнеровозі здійснено медичний (санітарний) огляд усіх членів екіпажу та інші профілактичні заходи, відповідно до наказу МОЗ № 185.

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Від початку дії наказу медичний огляд екіпажів в Одеському порту проведено вже на 25 суднах. П'ять із них прибули з Китаю, чотири залишили його порти до спалаху пневмонії, викликаної новим коронавірусом, у місті Ухань.

З кінця січня співробітники санітарно-карантинних відділів Державної установи "Лабораторний центр МОЗ України" на водному транспорті піднімаються на борт практично усіх суден, які заходять в Одеський порт, незалежно від того, з якого регіону вони прибули.

У ДП "АМПУ" видано розпорядження, згідно з яким на судна, де присутні представники Китаю або судно перед цим заходило у порти поблизу Китаю, лікар санітарно-епідеміологічної станції підіймається першим.

Якщо на судні є хворі, регламентує дії медиків документ, то судно "ставиться на рейд. Після цього агент відправляє на борт судна катер з лікарем. Після медичного огляду приймається рішення щодо заходу судна у порт та/або його постановки на визначену карантинну стоянку та тимчасового місця ізоляції виявлених хворих".

Аналіз ризиків проводять фахівці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Фото: port.odessa.ua