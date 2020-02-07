В аеропорту Відня вимірюватимуть температуру у пасажирів з Китаю
Це зроблено з метою контролю поширення коронавірусу 2019-nCoV на територію Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Зараз вже існує контроль при виїзді з Китаю. Є перевірка в польоті (під час прибуття у "Відень-Швехат" – ред.)... Відсьогодні ми також проводимо перевірку температури тіла", - заявив міністр охорони здоров’я Австрії Рудольф Аншобер.
Температура тіла буде вимірюватися чотирма співробітниками "Червоного Хреста" в захисному одязі з допомогою ручних сканерів. У випадку виявлення підвищеної температури у пасажира, він буде доставлятися в шпиталь для подальшого обстеження.
Наразі на території Австрії не зафіксовано випадків нової коронавірусної інфекції.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 лютого 2020 року у світі зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 565 летальні. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 24 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.
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