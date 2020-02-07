В аеропорту Відня вимірюватимуть температуру у пасажирів з Китаю

У Віденському міжнародному аеропорту (аеропорт "Відень-Швехат") встановили контроль температури тіла для пасажирів китайської авіакомпанії Air China, яка тричі на тиждень літає за маршрутом Пекін-Відень.

Це зроблено з метою контролю поширення коронавірусу 2019-nCoV на територію Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Зараз вже існує контроль при виїзді з Китаю. Є перевірка в польоті (під час прибуття у "Відень-Швехат" – ред.)... Відсьогодні ми також проводимо перевірку температури тіла", - заявив міністр охорони здоров’я Австрії Рудольф Аншобер.

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Температура тіла буде вимірюватися чотирма співробітниками "Червоного Хреста" в захисному одязі з допомогою ручних сканерів. У випадку виявлення підвищеної температури у пасажира, він буде доставлятися в шпиталь для подальшого обстеження.

Наразі на території Австрії не зафіксовано випадків нової коронавірусної інфекції.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 лютого 2020 року у світі зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 565 летальні. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 24 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

Фото: АА