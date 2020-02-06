У Дніпрі почнуть проводити дезінфекцію транспорту
Про це повідомив фахівець сектора контролю й моніторингу договірних зобов'язань Департаменту транспорту Дніпровської міської ради Іван Васючков у Facebook.
"Із завтрашнього дня в автобусах, що працюють на міських маршрутах, будуть посилені заходи з санобробки за допомогою дезінфекційних засобів. Такі рекомендації для всіх автопідприємств міста викликані погіршенням епідеміологічної ситуації", - написав Васючков.
Він зазначив, що для обробки використовуватимуться тільки дозволені засоби.
Так само всьому водійському складу під час роботи на маршруті рекомендовано використовувати санітарні маски з заміною кожні три години.
Чиновник поскаржився, що раніше цими питаннями займалася санітарно-епідеміологічна служба, "але після її ліквідації утворився пролом у нормативно-правовій базі й де-юре обробка дезінфекційними засобами салонів автобусів не потрібна", - зазначив Васючков.
Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі на карантин у зв'язку з перевищенням епідеміологічного порогу захворюваності на грип закриють всі школи з 6 по 17 лютого.