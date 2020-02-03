У портах України запровадили посилені протиепідемічні заходи

У морських портах України запровадили посилені протиепідемічні заходи з метою недопущення завезення через державний кордон і поширення на території України коронавірусу 2019-nCoV.

Про це повідомляється на сайті Адміністрації морських портів України.

Зокрема представники портів мають відвідувати всі судна з одноразовими масками, рукавицями та бахілами. Зняття з суден закордонного плавання побутового сміття на спеціалізований транспорт здійснюється тільки після його попередньої дезінфекційної обробки.

Спеціальним порядком також передбачено, що у випадку, якщо на судні присутні представники Китаю або судно перед цим заходило у порти поблизу Китаю, лікар санітарно-епідеміологічної станції підіймається на борт першим. Якщо на судні є хворі, воно ставиться на рейд. Після медичного ухвалюється рішення щодо заходу судна у порт та/або його постановки на визначену карантинну стоянку, а також тимчасового місця ізоляції виявлених хворих.

ДП «АМПУ» просить усіх з розумінням поставитись до можливих незручностей та обов’язково виконувати інструкції і рекомендації філій ДП «АМПУ» і відповідальних контролюючих органів щодо недопущення випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом 2019-nCoV.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

Кабінет міністрів затвердив розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом 2019-nCoV».

Станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 випадки пневмонії, викликані вірусом 2019-nCoV, - летальні.

Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу у 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами.