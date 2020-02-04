Сезон грипу: на карантині - школи Буковини, Львівщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя

Через збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ в Україні продовжують вводити карантин у навчальних закладах.

Про це повідомляють кореспонденти Укрінформу.

У Чернівецькій області на карантин закрили вже 178 шкіл та 75 дитячих садочків.

"Як відомо, вчора в обласному центрі прийняли рішення про закриття всіх шкіл на карантин – це 50 закладів загальної середньої освіти. Ще 39 шкіл і 22 садочки закрили у громадах Глибоцького району. Загалом по області на карантин досі закритими залишаються 178 шкіл та 75 закладів дошкільної освіти", - сказала директор Центру якості освіти Світлана Прінько.

Зокрема, окрім Чернівців та закладів Глибоцького району частину шкіл і садочків закрили також у громадах Хотинського, Сокирянського, Сторожинецького, Герцаївського, Заставнівського, Кельменецького, Кіцманського та Новоселицького районів.

Більшість із цих закладів оголосили карантин до 16 лютого, деякі заклади вийдуть на навчання уже з 9 лютого.

Освітяни Буковини зазначають, що наразі в області спостерігається тенденція на збільшення кількості хворих з ГРВІ. Адміністрації шкіл приймають комісійно рішення про закриття освітніх закладів на карантин, зважаючи на кількість хворих дітей.

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У Львові призупинили навчання у 17 школах.

«У двох школах було призупинено навчання минулого тижня. Вчора у 15 навчальних закладах було призупинено навчання, сьогодні — у ще 15-ти. Щодо ситуації у дитячих садочках міста, то тут кількість хворих є значно меншою (близько 7%), тому потреби припиняти у них навчання немає», — інформують в управлінні освіти Львівської міської ради.

У школах курортного Трускавця на Львівщині призупинили навчання до кінця тижня.

«З метою переривання ланцюга передачі інфекції захворювання на грип та ГРВІ серед дітей освітній процес у місті Трускавці призупинено з 04.02.2020 по 07.02.2020 включно», - повідомили в Трускавецькій міській раді.

Зазначено, що на визначений термін заборонено проведення будь-яких масових урочистих, спортивних і святкових заходів у всіх навчальних закладах міста. Станом на 3 лютого у школах Трускавця були відсутні 564 дітей, тобто чверть від загальної кількості.

У Запорізькій області повністю припинено навчання дітей у 225 школах.

«В області повністю припинено навчання дітей у 225 школах області, що складає 42,6% шкіл. Також частково припинено навчальний процес у 34-х класах 17 шкіл області. Загалом, станом на сьогодні, повністю припинено навчання у 18 школах м. Бердянськ, 23 школах м. Мелітополь та 123 школах м. Запоріжжя», - повідомили в Запорізькій ОДА.

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В Бердянську карантин триває вже другий тиждень. За прогнозними даними, заняття планують відновити з 7 лютого. У меріях Запоріжжя та Мелітополя зазначили, що навчальний процес призупинено до особового розпорядження міського голови.

У той же час більшість дитячих дошкільних навчальних закладів області працюють у звичайному режимі. Наразі закриті 5 закладів дошкільної освіти у Бердянському, Більмацькому та Токмацькому районах. Окрім того, в 28-ми закладах (м. Запоріжжя – 24, Запорізький район – два, Токмацький та Чернігівський райони – по одному) припинено функціонування загалом 45 окремих груп.

Відзавтра, з 5 лютого, призупинять заняття у закладах загальної середньої та позашкільної освіти Полтави.

"У зв’язку з перевищенням рівня захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти м. Полтави комунальної форми власності, з метою збереження здоров’я дітей, дотримання вимог санітарного законодавства України щодо організації освітнього процесу будуть призупинені заняття в закладах загальної середньої та позашкільної освіти з 05.02.2020 по 10.02.2020 (включно)", - повідомляє пресслужба Полтавської міськради.

У Дніпрі на карантин у зв'язку з перевищенням епідеміологічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ закриють всі школи з 6 по 17 лютого.

Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

Загалом на Дніпропетровщині, за даними оперативного епідеміологічного моніторингу Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ, у зв'язку з високими рівнями захворюваності серед школярів призупинено навчальний процес в 944 окремих класах і 191 загальноосвітніх школах (в м. Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь, м. Вільногірськ, Марганець, м. Новомосковськ, Дніпровському, Новомосковському, Томаківському та інших районах) із загальною кількістю учнів понад 98 тис. осіб.

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Загальна кількість госпіталізованих в порівнянні з попереднім тижнем зросла на 27%. За звітний тиждень по області госпіталізовано 1029 осіб, з них 835 дітей.

Також повідомляється, що у Коростені, де минулого тижня на карантин закрили всі школи, вимушені канікули продовжили до 9 лютого, тож школярі повернуться на навчання у понеділок, 10 лютого.