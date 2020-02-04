На Одещині через грип призупинили навчання у 337 школах

У більшості міст і районів Одещини через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ призупинено освітній процес у загальноосвітніх школах.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облдержадміністрації на своїй сторінці в Facebook .

"У 17 районах Одещини, 8 об'єднаних територіальних громадах і 6 містах частково припинено навчання через високий рівень захворюваності. Станом на 4 лютого 2020 року, в цілому серед закладів освіти області призупинили освітній процес 337 закладів загальної середньої освіти, в яких навчається 164 274 здобувачів освіти", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, освітній процес зупинено в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Білгород-Дністровському, Теплодарі та інших містах.

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Зазначається, що карантинні заходи також введено у 152 дошкільних закладах області.