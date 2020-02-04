У Житомирі та Коростені повністю призупинили навчання через грип та ГРВІ

Через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ повністю призупинений навчальний процес у Житомирі та Коростені, загалом же по області - у 332 школах, дитячих садочках та інтернатах.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла головний спеціаліст відділу загальної середньої, дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА Наталія Шевчук.

«У Житомирській області наразі на карантин закриті 332 заклади освіти, з яких 4 дитсадки, 5 інтернатних закладів, а решта – школи. Загалом навчання призупинено у 2 містах (Житомир та Коростень), 28 ОТГ та 14 районах», - зауважила Шевчук.

За її словами, наразі на карантині перебувають понад 60 тисяч дітей.

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Минулого тижня, станом на 28 січня, на карантин закрили 142 заклади освіти. Згодом облдержадміністрація уточнила дані щодо 154 закладів.

За інформацією Житомирського обласного лабораторного центру, в області показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищують епідпоріг на 67%.

Як повідомляв Укрінформ, у школах Житомира з 27 січня по 5 лютого призупинили навчання через грип та ГРВІ.