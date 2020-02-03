У Житомирській області на 67% перевищений епідпоріг на грип та ГРВІ

На Житомирщині показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищують епідпоріг на 67%.

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.

"За даними лікувально-профілактичних закладів області на 5 тижні (в період з 27.02.2020 по 03.02.2020) за медичною допомогою звернулось 11710 осіб, що на 38% більше попереднього. Показник захворюваності перевищує епідемічний поріг на 67% та свідчить про високий рівень інтенсивності епідпроцесу", - йдеться у повідомленні.

Перевищення епідпорогу зафіксували на 16 адміністративних територіях області, в тому числі у Житомирі.

Зазначається, що зростання захворюваності спостерігається як серед дітей, так і серед дорослих.

Серед усіх захворілих 67% - це діти. 511 хворих госпіталізували, а з них 73% становлять діти.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині з початку року 6 людей, які не мали щеплень, померли від пандемічного грипу А (H1N1).