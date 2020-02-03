У Києві закрили на карантин 90 шкіл, ще 30 - частково

За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві освітній процес призупинили у 120 навчальних закладах.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Офіційний портал Києва.

«Освітній процес призупинено у 90 школах повністю та у 30 школах частково", - сказав Поворозник.

Він нагадав, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення ухвалено на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

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За його словами, у столиці за 5-й тиждень 2020 року зареєстровано 9 176 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 39,2%.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 26,1% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 9 130 (зростання на 35,6%), дорослих – 4640 особи (зростання на 10,8%).

«У структурі захворюваності діти становлять 66,3%, а на попередньому тижні – 61,7%. Серед школярів захворюваність зросла на 46% – 4190 випадків», – розповів Поворозник.

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Він зазначив, що до медичних закладів за 5-й тиждень госпіталізовано 290 осіб, із них 229 – дітей.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 223 особи», – додав Поворозник.