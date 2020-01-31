На Львівщині на карантині через грип і ГРВІ перебувають 83 заклади освіти

На Львівщині на карантин через поширення захворюваності на грип та ГРВІ закриті 83 заклади освіти, здебільшого в Золочівському районі.

Про це на брифінгу сказав т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По деяких територіях місцевими органами прийнято рішення про карантинні заходи щодо грипу. В більшості це Золочівський район. Загалом у нас 83 заклади освіти, які на сьогоднішній день перебувають на карантині у зв'язку із захворюваністю", - зазначив посадовець.

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При цьому епідпоріг навіть на цих територіях не перевищено, наголосив Васько, і карантинні заходи вживаються у профілактичних цілях.

Фото: varianty.lviv.ua