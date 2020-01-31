На Полтавщині на карантин закрили 39 шкіл

На Полтавщині на карантин через грип та ГРВІ закрили 39 шкіл у 10 районах та двох містах.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Нині на Полтавщині через карантин закрито 39 шкіл у 10 районах та двох містах. Зокрема, у Полтаві призупинили навчання в окремих класах шести шкіл. Це дані обласного Департаменту освіти та науки", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що у Миргороді навчання призупинили у семи школах та шести закладах позашкільної освіти, де загалом навчаються понад чотири тисячі дітей. Карантин тут триватиме до 7 лютого.

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А в Пирятині із 31 січня не працюють чотири міські школи та філія школи у селі Олександрівка. Загалом тут навчається більше двох тисяч дітей. 34,5 % з них – не приходили на заняття через грип та ГРВІ. Заняття тут скасували до 5 лютого включно.