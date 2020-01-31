У школах Хмельницького з понеділка оголосили карантин через грип і ГРВІ
Про це повідомляє пресслужба Хмельницької міської ради.
"Через підвищення рівня захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького на грип і гострі респіраторні інфекції та у зв’язку з необхідністю профілактики їх епідемічного розповсюдження з понеділка, 3 лютого, призупинено освітній процес у всіх закладах загальної середньої освіти Хмельницького. Виключення становлять приватні освітні заклади та Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №2", - йдеться у повідомленні.
Карантин також оголошено у школах Кам'янця-Подільського. За повідомленням Кам'янець-Подільської міськради, там школярі залишатимуться вдома до 7 лютого.
У Хмельницькій облдержадміністраціїраніше інформували, що кількість хворих на грип в області стрімко зростає. За інформацією головного лікаря Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксани Піддубної, нині у закладі перебувають 188 хворих. За минулу добу до лікарні доправили 40 осіб, у більшості з яких діагностовано ГРВІ та грип. У лікарні наразі перебувають 111 хворих із клінічним діагнозом «грип», 1 із них – в реанімації із важким перебігом недуги. Загалом, більше половини хворих на грип, твердять лікарі, мають ускладнення у вигляді пневмонії.