У школах Хмельницького з понеділка оголосили карантин через грип і ГРВІ

У школах Хмельницького, за винятком приватних закладів і інтернату №2, з понеділка, 3 лютого, оголошено карантин для запобігання розповсюдженню грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької міської ради.

"Через підвищення рівня захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького на грип і гострі респіраторні інфекції та у зв’язку з необхідністю профілактики їх епідемічного розповсюдження з понеділка, 3 лютого, призупинено освітній процес у всіх закладах загальної середньої освіти Хмельницького. Виключення становлять приватні освітні заклади та Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №2", - йдеться у повідомленні.

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Карантин також оголошено у школах Кам'янця-Подільського. За повідомленням Кам'янець-Подільської міськради, там школярі залишатимуться вдома до 7 лютого.

У Хмельницькій облдержадміністраціїраніше інформували, що кількість хворих на грип в області стрімко зростає. За інформацією головного лікаря Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксани Піддубної, нині у закладі перебувають 188 хворих. За минулу добу до лікарні доправили 40 осіб, у більшості з яких діагностовано ГРВІ та грип. У лікарні наразі перебувають 111 хворих із клінічним діагнозом «грип», 1 із них – в реанімації із важким перебігом недуги. Загалом, більше половини хворих на грип, твердять лікарі, мають ускладнення у вигляді пневмонії.