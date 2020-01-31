На Вінниччині через грип та ГРВІ призупинили навчання у 142 школах

На Вінниччині станом на п’ятницю через грип та ГРВІ призупинено навчальний процес у 142 навчальних закладах.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила Олена Чорна.

«Станом на п’ятницю для запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ в області навчальний процес призупинено у 142 школах. Удома залишились 69,5 тис. дітей, яким доведеться наздоганяти шкільну програму за рахунок ущільнення тем», - зазначила Чорна.

За її словами, карантинні заходи запроваджені у навчальних закладах 18 районів і міст обласного значення Вінниччини. Навчання призупинене переважно до 7 лютого, в деяких школах – до 10-го.

Рішення про поновлення занять або ж продовження карантину ухвалюватимуть на місцях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Як повідомлялося, з 30 січня до 7 лютого на карантині перебувають усі школи Вінниці.