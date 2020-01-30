Всі школи Вінниці закривають на карантин

У Вінниці з четверга, 30 січня, у загальноосвітніх школах призупинили навчання для запобігання поширенню грипу та ГРВІ.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«З 30 січня по 7 лютого в усіх школах Вінниці призупинено навчання. Таке рішення прийнято і під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оскільки по освітніх закладах фіксується перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип серед школярів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Вінниці спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ та грип: за останній тиждень за медичною допомогою звернулися 2583 містян.

Медики відзначають, що зросла кількість хворих, які потребують стаціонарного лікування. Тому задля запобігання епідемічного поширення грипу та ГРВІ серед дитячого населення було прийнято рішення призупинити навчальний процес.

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Навчання призупинене з 30 січня по 7 лютого. Залежно від епідситуації наступного тижня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалюватиме рішення щодо відновлення навчання або ж продовження карантину.

Згідно з даними департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради, станом на 29 січня на стаціонарному лікуванні у медустановах міста з діагнозами грип, ГРВІ та пневмонія перебували близько 250 дітей.