Всі школи Маріуполя закривають на карантин

Всі школи Маріуполя з 30 січня будуть закриті на карантин у зв’язку зі збільшенням кількості учнів, які захворіли на респіраторні інфекції.

Про це 29 січня повідомили в Маріупольській міській раді.

«У зв’язку із щоденним збільшенням кількості учнів, які захворіли на респіраторні інфекції, відповідно до наказу департаменту освіти від 29.01.2020 №50 «Про призупинення освітнього процесу в закладах загальньої середньої освіти та позашкільної освіти м. Маріуполя в 2019-2020 навчальному році» з 30 січня року призупинено освітній процес в закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста», - йдеться у повідомленні.​

Про відновлення навчання буде повідомлено додатково.

Зазначено, що з початку тижня в школах міста були відсутні 12% школярів через захворювання на ГРВІ, 28 січня ця цифра становила вже 14%, а сьогодні - понад 16%.

Також у центрах первинної медико-санітарної допомоги збільшено кількість реєстраторів в змінах і продовжені прийомні години педіатрів через збільшення кількості звернень.