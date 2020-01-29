Сезон грипу: у Запоріжжі на карантин закрили дев'ять шкіл

У Запоріжжі через ГРВІ та грип навчальний процес призупинили у 9 школах.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступник директора департаменту освіти і науки Запорізької міськради Наталія Вітковська.

“За оперативними даними, на сьогодні в Запоріжжі карантин оголошено у 9 школах: у Вознесенівському районі - школа №20, 58, Дніпровському - №73, 61, Заводському - навчально-виховний комплекс “Барвінок”, №67 і 54, а також в Олександрівському районі - №98 і 1. Навчальний процес призупинено з понеділка по п'ятницю, 31 січня”, - сказала Вітковська.

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Згідно з офіційною інформацією Запорізького лабораторного центру МОЗ, у місті епідпоріг щодо грипу не перевищено.

Як раніше повідомлялося, на карантин закриті всі школи (19 установ) у Бердянську. Дітей відправили на вимушені канікули з суботи, 25 січня, до 31 січня. Питання про продовження карантину в Бердянській міськраді розглянуть у п'ятницю, коли отримають свіжі дані про кількість хворих.