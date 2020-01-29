У Запорізькій області від грипу померла жінка

У Запорізькій області від грипу померла жінка

Укрінформ
У Запорізькій області померла 51-річна жінка, у якої клінічно був діагностований грип та пневмонія. Наразі проводяться лабораторні дослідження на виявлення вірусу грипу.

Про це повідомили в пресслужбі ДУ “Запорізький лабораторний центр МОЗ”.

“Вмерла жінка у віці 51 рік, мешкала в Запорізькому районі області. Захворіла 17 січня 2020 року, звернулась за медичною допомогою 24.01.2020 (лише на 8-й день захворювання), госпіталізована до обласної інфекційної клінічної лікарні в тяжкому стані, 28.01.2020 жінка вмерла, незважаючи на активні реанімаційні заходи”, - йдеться у повідомленні.

На даний час проводяться вірусологічні дослідження матеріалу на виявлення вірусів грипу. Клінічно виставлений діагноз “Грип, негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія, тяжкий перебіг”.

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За даними медиків, хвора не була щеплена від грипу.

Як повідомлялося, це другий летальний випадок від грипу в цьому році в Запорізькій області. На початку січня від грипу померла породілля, дитину вдалось врятувати.

У Запоріжжі на карантин закрили 9 шкіл, в Бердянську - всі 19 навчальних закладів міста. По області заняття припинені ще в трьох школах.

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