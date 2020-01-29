У Запорізькій області від грипу померла жінка

У Запорізькій області померла 51-річна жінка, у якої клінічно був діагностований грип та пневмонія. Наразі проводяться лабораторні дослідження на виявлення вірусу грипу.

Про це повідомили в пресслужбі ДУ “Запорізький лабораторний центр МОЗ”.

“Вмерла жінка у віці 51 рік, мешкала в Запорізькому районі області. Захворіла 17 січня 2020 року, звернулась за медичною допомогою 24.01.2020 (лише на 8-й день захворювання), госпіталізована до обласної інфекційної клінічної лікарні в тяжкому стані, 28.01.2020 жінка вмерла, незважаючи на активні реанімаційні заходи”, - йдеться у повідомленні.

На даний час проводяться вірусологічні дослідження матеріалу на виявлення вірусів грипу. Клінічно виставлений діагноз “Грип, негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія, тяжкий перебіг”.

За даними медиків, хвора не була щеплена від грипу.

Як повідомлялося, це другий летальний випадок від грипу в цьому році в Запорізькій області. На початку січня від грипу померла породілля, дитину вдалось врятувати.

У Запоріжжі на карантин закрили 9 шкіл, в Бердянську - всі 19 навчальних закладів міста. По області заняття припинені ще в трьох школах.