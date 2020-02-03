На Сумщині закрили на карантин понад 100 шкіл

На Сумщині через грип та ГРВІ призупинили заняття у 109 школах.

Про це під час апаратної наради в Сумській облдержадміністрації повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Дмитро Кравцов.

«Станом на 3 лютого повністю призупинено навчальний процес у 109 школах області. Зокрема, карантин оголошено у навчальних закладах Сум, Шостки, Лебедина, Глухова, Кролевецької та Степанівської Сумського району ОТГ», - зазначив посадовець.

За інформацією начальника департаменту освіти і науки Вікторії Гробової, в області також є навчальні заклади, де заняття припинені в окремих класах.

«Кожного дня ми моніторимо цю ситуацію, і якщо в класі є більш ніж 20 відсотків захворілих, то керівництво закладу приймає рішення про припинення там занять», - сказала Гробова.

Як повідомляв Укрінформ, у Сумах рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через ГРВІ та грип з 31 січня припинено заняття у всіх школах та закладах позашкільної освіти. Карантин триватиме до 10 лютого.