На Буковині на 30% перевищено епідпоріг захворюваності на ГРВІ
Про це повідомляє Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України.
"Встановлено, що станом на 05 тиждень 2020 року рівень інтенсивності епідемічного процесу захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями є високим, інтенсивний показник захворюваності знаходиться вище епідемічного порогу (+32,7%.). В порівняні з минулим 04 тижнем захворюваність збільшилась на 39,2%", - йдеться у повідомленні.
Найбільше перевищення епідемічного порогу зареєстрували у Сокирянському районі - на 86%.
У місті Чернівці, попри збільшення кількості хворих на ГРВІ, показник захворюваності знаходиться нижче епідемічного порогу на понад 50%.
"У м. Чернівці за 05 тиждень 2020 року зареєстровано 2153 випадки ГРВІ, з яких 1398 дітей. Госпіталізовано 19 мешканців м. Чернівці, всі вони діти. Рівень інтенсивності епідемічного процесу захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями є низьким, інтенсивний показник захворюваності знаходиться нижче епідемічного порогу (- 51,5%). В порівняні з минулим 04 тижнем захворюваність збільшилась на 16,7%", - додали в обласному лабораторному центрі.
Загалом по області за 05 тиждень зареєстровано 5891 випадок ГРВІ, з яких 4118 - серед дітей. Госпіталізовано 124 особи, з них 105 дітей.