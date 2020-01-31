На Буковині на 30% перевищено епідпоріг захворюваності на ГРВІ

У Чернівецькій області перевищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ складає понад 30%.

Про це повідомляє Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України.

"Встановлено, що станом на 05 тиждень 2020 року рівень інтенсивності епідемічного процесу захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями є високим, інтенсивний показник захворюваності знаходиться вище епідемічного порогу (+32,7%.). В порівняні з минулим 04 тижнем захворюваність збільшилась на 39,2%", - йдеться у повідомленні.

Найбільше перевищення епідемічного порогу зареєстрували у Сокирянському районі - на 86%.

У місті Чернівці, попри збільшення кількості хворих на ГРВІ, показник захворюваності знаходиться нижче епідемічного порогу на понад 50%.

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"У м. Чернівці за 05 тиждень 2020 року зареєстровано 2153 випадки ГРВІ, з яких 1398 дітей. Госпіталізовано 19 мешканців м. Чернівці, всі вони діти. Рівень інтенсивності епідемічного процесу захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями є низьким, інтенсивний показник захворюваності знаходиться нижче епідемічного порогу (- 51,5%). В порівняні з минулим 04 тижнем захворюваність збільшилась на 16,7%", - додали в обласному лабораторному центрі.

Загалом по області за 05 тиждень зареєстровано 5891 випадок ГРВІ, з яких 4118 - серед дітей. Госпіталізовано 124 особи, з них 105 дітей.