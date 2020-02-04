На Вінниччині призупинили навчання у всіх школах через грип та ГРВІ

На Вінниччині через грип та ГРВІ з вівторка призупинили навчання у всіх школах області на 10 днів.

Про це у вівторок на брифінгу розповів в.о. директора департаменту освіти і науки Вінницької ОДА Володимир Буняк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На Вінниччині епідпоріг по грипу та ГРВІ перевищено на 23%. І для того, щоб зменшити захворюваність дітей, від сьогодні в усіх школах області призупинено навчальний процес на 10 днів. Це той час, який дасть нам можливість стабілізувати ситуацію», - сказав Буняк.

За його словами, рішення про продовження або скасування карантинних заходів ухвалюватимуться за результатами моніторингу рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

Зазначається, що рішення про призупинення навчального процесу в дошкільних навчальних закладах прийматимуться на місцях. Виші усіх рівнів акредитації працюють у звичному режимі.

Згідно з даними Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України, п’ятого тижня поточного року у Вінницькій області спостерігався високий рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ, що складає 890,4 випадків на 100 тис. нас. та є на 23 % вищим середньобагаторічного порогового рівня. Впродовж тижня за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 13831 особа, серед захворілих 8824 (63,8 %) дитини. Було госпіталізовано 688 осіб, у т. ч. 559 дітей. Летальних випадків не зареєстровано.

Найвищі рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструвались у Жмеринському, Козятинському, Калинівському, Могилів-Подільському, Томашпільському, Тульчинському та Тиврівському районах.

З початку епідемічного сезону у вірусологічній лабораторії ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України» досліджено матеріал від 11 осіб. Отримано два позитивні результати на вірус парагрипу, 3 на вірус грипу А та 2 на аденовірус. Окрім того, отримано 1 позитивний результат на вірус грипу типу А H3 та 27 позитивних на вірус грипу типу А H1.