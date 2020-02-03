На Одещині співробітники СБУ блокували наркотрафік кокаїну з Євросоюзу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Торік у жовтні оперативники спецслужби затримали в Одесі організатора злочинної схеми – громадянина Молдови, який налагодив поштовий канал контрабанди психотропів в Україну. “Товар” зловмисник збував на території нашої країни, а також відправляв своїм співвітчизникам за кордон. Водночас його спільник, який залишився на волі, продовжив наркобізнес. Іноземець змінив схему контрабанди: тепер він намагався особисто доставити наркотики клієнту із Молдови”, - йдеться у повідомленні.

СБУ перекрила канал поставки кокаїну з Євросоюзу/Фото: СБУ

Зазначається, що затримали наркоділка на пункті пропуску “Кучурган” під час спроби переміщення через державний кордон понад 100 грамів кокаїну та амфетаміну, які він приховав серед особистих речей.

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Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування наркотрафіку.