СБУ за рік припинила контрабанду наркотиків на сотні мільйонів доларів

СБУ за рік припинила контрабанду наркотиків на сотні мільйонів доларів

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Укрінформ
Працівникам СБУ вдалося запобігти 94 фактам контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у 2019 році.

Про це йдеться на сайті СБУ.

"Серед яскравих прикладів – знешкодження транснаціонального наркосиндикату «Хімпром». Навесні було блоковано морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки. Тоді у контейнері з бананами правоохоронці виявили майже 260 кілограмів важких наркотиків вартістю понад 51 мільйон доларів", йдеться у повідомленні.

Служба також блокувала контрабанду героїну до ЄС на 10 мільйонів євро.

СБУ у 2019 році запобігла 497 проявам корупції / Фото: Служба безпеки України

У межах протидії обігу наркотиків СБУ викрила нарколабораторію із виробництва метадону на Полтавщині та вилучила найбільшу його партію.

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Важливим напрямом діяльності Служби безпеки є і протидія організованій злочинності.

Протягом 2019 року за цією кваліфікацією розпочато 530 справ, про підозру оголошено 738 особам.

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