ДБР затримало слідчого Нацполіції під час продажу амфетаміну
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали слідчого Чернівецького відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернівецькій області під час збуту наркотичних речовин. За попередньою інформацією, слідчий систематично продавав наркотики місцевим мешканцям", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, поліціянта затримали під час чергового збуту амфетаміну в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Досудове розслідування триває, проводиться обшук за місцем проживання затриманого.
Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України), обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.