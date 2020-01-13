ДБР затримало слідчого Нацполіції під час продажу амфетаміну

Працівники Державного бюро розслідувань затримали слідчого Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області під час збуту наркотичних речовин.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали слідчого Чернівецького відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернівецькій області під час збуту наркотичних речовин. За попередньою інформацією, слідчий систематично продавав наркотики місцевим мешканцям", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поліціянта затримали під час чергового збуту амфетаміну в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування триває, проводиться обшук за місцем проживання затриманого.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України), обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.