Чат-бот допоміг заблокувати понад 200 "наркокрамниць"
Про це інформує пресслужба МВС.
Зазначається, що з моменту презентації із чат-ботом ознайомилися понад 14,3 тисяч користувачів Telegram, з яких 3,6 тисячі виявили бажання регулярно допомагати блокувати адреси наркокрамниць.
"За час роботи чат-боту користувачі надіслали на перевірку: 4769 зображень; 7318 адрес у Telegram; 811 адрес веб-сайтів. На теперішній час за допомогою громадян було заблоковано 214 адрес у Telegram, що використовувалися зловмисниками для незаконного розповсюдження наркотиків", - поінформували в пресслужбі.
Уточнюється, що заблоковано у тому числі шість "наркокрамниць", що працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.
Як повідомлялося, чат-бот "СтопНаркотик" був презентований 19 вересня 2019 року.