Чат-бот допоміг заблокувати понад 200 "наркокрамниць"

Чат-бот для месенджера Telegram "СтопНаркотик" допоміг заблокувати понад 200 наркоадрес.

Про це інформує пресслужба МВС.

Зазначається, що з моменту презентації із чат-ботом ознайомилися понад 14,3 тисяч користувачів Telegram, з яких 3,6 тисячі виявили бажання регулярно допомагати блокувати адреси наркокрамниць.

"За час роботи чат-боту користувачі надіслали на перевірку: 4769 зображень; 7318 адрес у Telegram; 811 адрес веб-сайтів. На теперішній час за допомогою громадян було заблоковано 214 адрес у Telegram, що використовувалися зловмисниками для незаконного розповсюдження наркотиків", - поінформували в пресслужбі.

Уточнюється, що заблоковано у тому числі шість "наркокрамниць", що працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

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Як повідомлялося, чат-бот "СтопНаркотик" був презентований 19 вересня 2019 року.