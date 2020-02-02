Малюська розкритикував якість харчування в'язнів у Бердичівській колонії

Міністр юстиції Денис Малюська відвідав без попередження у Бердичеві на Житомирщині колонію №70 та виправний центр №108 і назвав головною проблемою цих закладів якість харчування ув’язнених.

Про це міністр повідомив у Facebook.

«Ключова проблема – харчування. На їжу державний бюджет витрачає мільйони гривень, а її якість, м’яко кажучи, бажає кращого. І багато хто її зовсім не вживає та харчується своїм. Умови перебування «довічників» задовільні, вони мають можливість працювати та непогано в’яжуть (фото шкарпеток виклав)»,- зауважив Малюська.

За його словами, на відміну від СІЗО, колонії та виправні центри можуть заробляти гроші від господарської діяльності, а тому їхній стан та рівень утримання ув’язнених істотно ліпший. У підсобному господарстві колонії тримають курей, перепілок, нутрій.

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«Є доступ до інтернету, хоча лише на одному комп’ютері (історію переглядів у браузері перевірив – до соцмереж чи порнофільмів доступу не було)», - додав міністр.