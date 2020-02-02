Дві міськради на Миколаївщині вимагають скасувати плату за доставку газу

На Миколаївщині дві міські ради зажадали від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та Кабміну скасувати абонплату за транспортування газу.

Зокрема, відповідне звернення ухвалено на сесії міської ради Баштанки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вимагаємо від НКРЕКП та Кабінету міністрів України скасувати абонплату за транспортування газу. Наша громада вважає це рішення незаконним і грабіжницьким. За свою газотранспортну систему ми заплатили сповна, вона будувалася за рахунок як комунальних підприємств, так і за кошти місцевих жителів. Тепер у нас вимагають заплатити за своє ж майно ще раз. Люди обурені», - зазначив депутат міськради Віталій Грицюк.

Баштанська ОТГ - одна з найбільших громад області, вона об’єднує місто Баштанка і 26 населених пунктів.

Вимагати аналогічного рішення прийшли до міської ради й мешканці Первомайська, обурені отриманими платіжками.

У результаті депутати Первомайської міської ради ухвалили звернення до Президента Зеленського щодо скасування постанови НКРЕКП від 24.12.2019 №3035 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «Миколаївгаз».

Як повідомлялося, з 1 січня за газ і його доставку українці повинні платити окремо. Сума в платіжці за розподіл газу залежить від спожитих обсягів. За основу буде братися обсяг використаного палива за попередній період (на 2020 рік це час із 1 жовтня 2018-го до 31 вересня 2019-го), який ділиться на 12 і множиться на тариф місцевих операторів.

За словами голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, розділення платіжок за газ необхідне, аби в перспективі споживачі могли вільно змінювати постачальника палива.